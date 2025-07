L' Isola del Libro riparte con la 1ª edizione aretina della rassegna letteraria

Da sabato 19 luglio l'Isola del Libro riparte da Arezzo. Per l'edizione 2025 il tradizione festival letterario umbro si terrà nel comune capoluogo aretino, per la precisione dal terrazzo del palazzo di Fraternita in piazza Grande. Sono 12 gli appuntamenti in programma fino a fine settembre, con. 🔗 Leggi su Arezzonotizie.it

In questa notizia si parla di: isola - libro - riparte - edizione

Gabriele Parpiglia racconta il suo libro ‘Sotto attacco di panico’: il rapporto con il Dottor Costanzo, le minacce di morte e il burnout. E sulla scelta del cast dell’Isola…| INTERVISTA - Gabriele Parpiglia si mette a nudo nel suo libro ‘ Sotto attacco di panico – La mia storia, il mio burnout, la mia ripartenza ‘.

Isola del Libro, addio al Trasimeno. La kermesse si sposta ad Arezzo - L'Isola del Libro trasloca dall'Umbria alla provincia di Arezzo. Il festival letterario è nato 12 anni fa e ha coinvolto via via vari comuni del lago Trasimeno con appuntamenti come presentazioni di libri con grandi ospiti nazionali e internazionali, ma anche mostre d’arte, mostre fotografiche.

L'Isola del Libro lascia la provincia di Perugia e approda ad Arezzo: Veneziani e Zahi Awass tra gli ospiti - L'Isola del Libro trasloca dall'Umbria alla provincia di Arezzo. Il festival letterario è nato 12 anni fa e ha coinvolto via via vari comuni del lago Trasimeno con appuntamenti come presentazioni di libri con grandi ospiti nazionali e internazionali, ma anche mostre d’arte, mostre fotografiche.

In questa edizione si parlerà di isole, memoria, parole e fotografia Vai su Facebook

L'Isola del Libro riparte con la 1ª edizione aretina della rassegna letteraria; L’Isola del Libro riparte da Arazzo e lo fa con un calendario ricco di grandi eventi; L’Isola del Libro riparte da Arezzo.

L’Isola del Libro riparte da Arazzo e lo fa con un calendario ricco di grandi eventi - Marcello Veneziani, Antonio Caprarica e il più eminente egittologo al mondo Zahi Hawass sono solo alcuni dei nomi che arriveranno ... Si legge su msn.com

L’Isola del Libro riparte da Arezzo - La nuova vita dell’Isola del Libro partirà il 19 luglio con la presentazione del libro del dott. Secondo msn.com