Pasta col pesto di zucchine fritte | la ricetta

La pasta con la zucchina fritta è immancabile nella stagione estiva. A Palermo c'è: "a cucuzza longa" quella da fare in umido con patate e cipolle e poi c'è la "cucuzza di friiri" cioè da friggere che è quella definita zucchina napoletana, con la scorza chiara. Economica e dolcissima, la zucchina. 🔗 Leggi su Palermotoday.it

Qui la ricetta https://youtu.be/GODHLOJPw5c Buongiorno Se ami il pesto devo assolutamente preparare questa ricetta Zucchine fritte pesto alla genovese parmigiana e besciamella che puoi sostituire con la panna per un piatto unico cremoso e saporito #ricett

Svelato il menu del matrimonio dell’anno: per i vip gli Spaghetti alla Nerano by Fabrizio Mellino; I migliori ristoranti in Campania dove mangiare gli Spaghetti alla Nerano; Spaghetti con zucchine fritte, pecorino e alici.

L'estate in Sicilia: pasta con le zucchine fritte - Younipa - Condimento: In una ciotola capiente, disponiamo le zucchine fritte e aggiungiamo l’olio extravergine di oliva e l’aceto di vino. Scrive younipa.it

Bucatini con zucchine, pesto di menta e avocado - Fer­mandosi tutta la giornata ho bi­sogno di preparare piatti unici, facili da trasportare e consumare. Come scrive ideawebtv.it