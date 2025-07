Pride Village Padova 2025 | sul palco il 19 luglio i giovani talenti di Amici e il party XLSIOR Mykonos

Sabato 19 luglio 2025 il Pride Village Padova si prepara a un’esplosiva serata di musica, inclusione e libertà d’espressione. Protagonisti assoluti saranno tre amatissimi artisti di Amici di Maria De Filippi: Daniele Doria, Senza Cri e Tancredi, pronti a infiammare il palco principale con un live show all’insegna delle emozioni, del ritmo e del talento. Il Pride Village, il più grande festival LGBTQ+ d’Italia, giunto alla sua 18ª edizione, conferma il suo ruolo centrale nella scena culturale estiva italiana, proponendo un calendario ricco di concerti, dj set e spettacoli. Sabato 19 luglio sarà una delle serate più attese dell’estate a Padova. 🔗 Leggi su Spettacolo.periodicodaily.com © Spettacolo.periodicodaily.com - Pride Village Padova 2025: sul palco il 19 luglio i giovani talenti di Amici e il party XLSIOR Mykonos

In questa notizia si parla di: pride - village - padova - palco

Il Liguria Pride compie 10 anni: village ai Luzzati, poi corteo per le strade di Genova - Ricorrenza speciale per il Liguria Pride di a Genova che quest'anno spegne dieci candeline e torna in città  prima con il village ai giardini Luzzati e poi con il corteo per le strade di Genova.

Francesca Pascale madrina del Pride Village di Padova: “I diritti non hanno colore politico” - Madrina d'eccezione, dal palco, un intervento forte sui diritti civili, contro l'omofobia e le derive di certa destra e sinistra.

Pride Village 2025: dal 6 giugno a Padova, musica, inclusione e novità con Settembre e Albert Marzinotto - Venerdì 6 giugno prende il via alla Fiera di Padova la 18ª edizione del Pride Village, il più grande festival inclusivo del Nord Italia.

Al Pride Village, a Padova, stasera sul palco BigMama, protagonista di un live esplosivo che fonde musica, messaggio e presenza scenica in un mix unico. Vai su X

10 LUGLIO – PRIDE VILLAGE PADOVA Alle 22:00 un’esplosione di musica, colori e trasformismo con i CELEBRITY STARS, la cover band più iconica d’Italia! Cantanti, musicisti e ballerine in un live show gratuito con tributi spettacolari a Lady Gaga, Katy Vai su Facebook

Daniele Doria, Senza Cri e Tancredi, sul palco del Pride Village Padova i giovani talenti di Amici; BigMama live al Pride Village di Padova venerdì 11 luglio 2025; Padova, al Pride Village si celebra Raffaella Carrà con ‘Forte forte forte’.

Padova Pride Village, si parte: da Michela Giraud a Big Mama, ecco chi ... - Il Pride Village torna alla sua 17esima edizione, e si conferma nuovamente uno dei centri nevralgici della cultura, divertimento e promozione dei diritti ... Scrive ilgazzettino.it

Pride Village: Pippo Franco, Paola Barale, Fabio Canino e Merk & Kremont a Padova - Il Pride Village si trova all’interno del Polo Fieristico di Padova con accesso da via Rismondo, Ingresso M – Padiglione 8. Riporta padovaoggi.it