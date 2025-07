LIVE Universiadi 2025 17 luglio in DIRETTA | Marchello e 4×100 stile in finale nel nuoto

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 12.06: VOLLEY – Nel torneo femminile, girone A, il Giappone batte 3-0 il Cile in poco più di un’ora 12.04: TAEKWONDO – L’Italia viene eliminata dal Messico negli ottavi di finale del Ponomae 12.00: SCHERMA – Iniziati i gironi della sciabola uomini, a breve i 32mi della spada donne con tre azzurre ancora in corsa 11.53: BASKET 3×3 – gruppo A femminile USA-Cile 21-9 11.41: NUOTO – Italia in finale con il quinto tempo nella 4×100 sl maschile: USA, Giappone, Sud Africa, Germania, Italia, Australia, Brasile, Svezia 11.37: NUOTO – Italia seconda nella seconda batteria della 4×100 stile con 3’17”81, 5 centesimi in più della Germania 11. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - LIVE Universiadi 2025, 17 luglio in DIRETTA: Marchello e 4×100 stile in finale nel nuoto

Che estate per Sara Nestola : Universiadi ( Mezza Maratona ) e Mondiali ( Maratona ) in maglia Azzurra. Un estate “calda” per la nostra Campionessa di mezzofondo e maratona Sara Nestola, che nel ritiro in altura di Livigno, dove sta’ svolgendo un proficuo p Vai su Facebook

