Gaza raid su chiesa cattolica | otto feriti anche padre Romanelli Meloni | Inaccettabili attacchi israeliani sui civili

Colpita da un raid la chiesa della Sacra Famiglia a Gaza. Le due donne coinvolte questa mattina nei raid israeliani, che in un primo momento da fonti vicine al Patriarcato erano state ritenute morte. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it © Ilmessaggero.it - Gaza, raid su chiesa cattolica: otto feriti, anche padre Romanelli. Meloni: «Inaccettabili attacchi israeliani sui civili»

Gaza, l'esercito israeliano ordina l'evacuazione di alcune zone del nord | Media: raid aerei israeliani a Jabalia - Non cambiano i piani di Tel Aviv nonostante Hamas abbia liberato l'ostaggio americano Edan Alexander.

Media: 60 morti in raid Israele a Gaza - 8.38 E' di almeno 60 morti il bilancio degli attacchi israeliani delle ultime ore nella Striscia di Gaza.

Al Jazeera:raid Israele a Gaza,15 morti - 5.02 Almeno 15 persone, tra cui diversi bambini, sarebbero state uccise in un raid israeliano che ha colpito la scuola Fatima Bint Asad, usata come rifugio, nel campo profughi di Jabalia, nel nord della Striscia di Gaza.

Raid israeliani colpiscono la chiesa cattolica della Sacra Famiglia a Gaza: almeno due morti e sei feriti, tra cui il parroco Padre Gabriele Romanelli. Meloni: "Inaccettabili gli attacchi contro la popolazione civile che Israele sta dimostrando da mesi. Nessuna azi

#Tg2000 - #Gaza, non si fermano i #raid israeliani. #Trump in pressing per la #tregua #30giugno #Tv2000 #MedioOriente #Israele #Hamas #StirsciadiGaza #Trump #Netanyahu

Raid sulla chiesa cattolica di Gaza, ferito padre Romanelli. Meloni, inaccettabili attacchi a civili - Turchia, svolto ruolo chiave per cessate il fuoco in Siria; Gaza, raid israeliano sulla chiesa cattolica della Sacra Famiglia; Raid israeliani su Gaza, dichiarazione del Presidente Meloni.

Gaza, raid israeliani su Chiesa della Sacra Famiglia. Meloni: «Attacchi inaccettabili». Conte risponde: «Siete complici» - La chiesa della Sacra Famiglia è stata colpita da un raid israeliano a Gaza. Lo riporta msn.com

Gaza: otto feriti nel raid sulla chiesa, anche padre Romanelli. Meloni: 'Attacchi inaccettabili' DIRETTA - Le due donne coinvolte questa mattina nei raid israeliani sulla chiesa della Sacra Famiglia a Gaza, che in un primo momento da fonti vicine al Patriarcato erano state ritenute morte poichè "non davano ... Come scrive ansa.it