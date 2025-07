Geraldine chi è la mamma di 34 anni uccisa dietro casa | la nuova vita in Brianza poi l' allarme dato dai figli che la stavano aspettando

Nel cortile su uno stendino sventolano alcuni panni stesi. Nell'appartamento del complesso di corte dove da circa un anno Geraldine Yadana Sanchez Nunez viveva con i suoi due figli di 14 e 17 anni i carabinieri della compagnia di Monza e del Nucleo rilievi entreranno per effettuare un nuovo. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

In questa notizia si parla di: geraldine - anni - mamma - uccisa

Geraldine, chi è la mamma di 34 anni uccisa dietro casa: la nuova vita in Brianza poi l'allarme dato dai figli che la stavano aspettavano - Nel cortile su uno stendino sventolano alcuni panni stesi. Nell'appartamento del complesso di corte dove da circa un anno Geraldine Yadana Sanchez Nunes viveva con i suoi due figli di 14 e 17 anni i carabinieri della compagnia di Monza e del Nucleo rilievi entreranno per effettuare un nuovo.

Nonostante si vedano, si vocifera di una crisi. Lui si sente trascurato dal troppo lavoro di lei. ” Queste parole di Deianira Marzano hanno subito acceso i riflettori su Elodie e Andrea Iannone, che, dopo tre anni insieme, sembrano attraversare un momento difficil Vai su Facebook

Omicidio Macherio, strangola la ex: chi è la donna uccisa; Monza, donna di 34 anni uccisa vicino a casa: sospettato l'ex. «Segni di strangolamento»; Donna di 34 anni uccisa a poca distanza da casa sua in Brianza sospettato l' ex A dare l’allarme i due figli della vittima.

Donna di 34 anni uccisa vicino a casa, sospettato l'ex - Una donna di nazionalità peruviana, Geraldine Yadana Sanchez, 34 anni, è stata trovata morta in un'area dismessa a Macherio (Monza), a poca distanza da casa sua, intorno alla mezzanotte di oggi. Scrive msn.com

Donna di 34 anni uccisa a poca distanza da casa sua in Brianza, sospettato l'ex. A dare l’allarme i due figli della vittima - Una donna di nazionalità peruviana, Geraldine Yadana Sanchez, 34 anni, è stata trovata morta in un’area dismessa a Macherio (Monza), a poca distanza da ... Segnala msn.com