Scandicci, 17 luglio 2025 – Lunedì 21 luglio, con partenza alle ore 20, torna uno degli appuntamenti più suggestivi del panorama podistico toscano: il 33° Trofeo 5 Martiri, gara non competitiva organizzata dal GS Il Ponte di Scandicci, in memoria dei tragici fatti d’arme della Seconda guerra mondiale, dai quali la corsa prende il nome. Il tracciato, infatti, passa accanto al sepolcro dei 5 martiri, a testimonianza del profondo legame tra sport e memoria storica. Siamo sulle colline di Scandicci, nel cuore di San Martino alla Palma, dove la chiesa omonima domina un paesaggio di straordinaria bellezza. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Trofeo 5 Martiri San Martino alla Palma, si corre lunedì sera

