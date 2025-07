I cani soffrono di ADHD? Sì e ora uno studio offre un nuovo metodo per scoprire chi ne è affetto

Uno studio condotto da tre ricercatrici del Dipartimento di Etologia dell'Universit√† E√∂tv√∂s Lor√°nd di Budapest, in Ungheria, conferma che anche i cani soffrono del Disturbo da deficit di attenzioneiperattivit√† e offre un nuovo metodo per riuscire ad arrivare ad una diagnosi per Fido. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: cani - soffrono - studio - offre

Cronaca Aretina 14.07.25 In Studio: Marco Capulli SOMMARIO - Tanti messaggi di cordoglio per Alessio Rosadi il centauro di 38 anni morto... Vai su Facebook

I cani soffrono di ADHD? Sì e ora uno studio offre un nuovo metodo per scoprire chi ne è affetto; I cani soffrono il caldo, attenti ai colpi di calore; Perché anche i cani odiano l'ora legale?.

I cani soffrono per un lutto, sia che si tratti di un umano che di un ... - Lo studio è stato pubblicato su Scientific Reports con il titolo "I cani domestici (Canis familiaris) soffrono per la perdita di un conspecifico " nel febbraio del 2022 e per giungere alla ... Segnala fanpage.it

I cani soffrono il caldo, attenti ai colpi di calore - RaiNews - Forse più di noi che qualche escamotage riusciamo a metterlo in pratica, loro devono affidarsi alle nostre arguzie per stare meglio quando la temperatura di ... Scrive rainews.it