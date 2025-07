Cosa sei disposto a fare per il potere? Elettra la madre di tutte le tragedie attuale più che mai debutta a Pompei Straordinaria Sonia Bergamasco che in scena suona pure il pianoforte

Tutto si é disposto a fare per la conquista del potere, sacrificare una figlia, ammazzare il padre e la madre. Elettra è la Tragedia che affronta i temi della vendetta e della complessità dei vincoli familiari. Addolorata e assetata di giustizia per l’omicidio del padre, compiuto dalla madre Clitennestra e dal suo amante Egisto, Elettra, insieme al fratello Oreste, intraprende un cammino di sofferenza in cui non c’è spazio per rimorso o pentimenti e che culminerà macchiandosi del più orribile dei delitti, quello della madre che li ha partoriti. Dimenticatevi la Sonia Bergamasco fidanzata storica del commissario Montalbano della serie televisiva fra le più vendute al mondo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

