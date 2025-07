Moto2 la rientrante Brno anticipa le vacanze | avremo un’idea più chiara della classifica?

Si chiude la doppietta di metà luglio per quanto riguarda il Motomondiale. Dopo il fine settimana del Gran Premio di Germania, infatti, si proseguirà immediatamente con il Gran Premio della Cechia, dodicesimo appuntamento del Mondiale di Moto2 2025. Si tornerà a gareggiare, dopo 5 anni, sullo splendido tracciato di Brno, una delle piste sulle quali tutti vogliono correre e, soprattutto, vincere almeno una volta nella propria carriera. In questa occasione la tappa cece sancirà anche la fine della prima parte di stagione dato che, successivamente, team e piloti andranno in ferie per tre settimane piene. 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Moto2, la rientrante Brno anticipa le vacanze: avremo un’idea più chiara della classifica?

