Ho perso 90 chili non riuscivo più a guardarmi allo specchio | John Goodman irriconoscibile alla premiére de I Puffi

“Non volevo più guardarmi allo specchio e non era una bella cosa”. Parole forti e piene di significato per John Goodman. L’amatissimo attore, vincitore di un Emmy Award e un Golden Globe, ha sfoggiato il nuovo look alla premiére de “ I Puffi – Il Film “. Il settantatreenne, che presta la voce a Grande Puffo, era quasi irriconoscibile sul red carpet di Los Angeles dopo aver perso quasi novanta chili. A 73 anni, quindi, John Goodman può mostrare una forma invidiabile. Frutto, comunque, di un duro lavoro. L’attore, infatti, ha faticato molto per perdere peso. Ha ammesso di aver rinunciato a bere alcolici, poi ha seguito un’attività fisica regolare e ha anche ridotto e imparato a controllare le porzioni di cibo a pasto. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

