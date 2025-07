AEW Dynamite 16.072025 L’era del cowboy!

Bentornati amici di Zona wrestling nel consueto appuntamento con il report di AEW Dynamite e siamo nella prima puntata dello show post-All In e da qui parte la strada verso All Out. Puntata come detto molto importante che avrà il compito di fare da spartiacque fra storie ancora in corso e nuovi inizi. Io sono Umberto e direi di non perdere altro tempo e di immergerci nello show. PROMO: Il primo a fare il suo ingresso è il nuovo AEW World Champion “Hangman” Adam Page che ringrazia i fan e dice che meritavano un campione come si deve e che lui sarà il campione che la gente merita di avere. Ma il cowboy riconosce anche il fatto che nella battaglia di All In non è stato solo e ringrazia tutti coloro che lo hanno aiutato e un ringraziamento speciale lo fa a colui che fino a poco tempo fa è stato il suo peggior nemico e ora alleato, Swerve Strickland. 🔗 Leggi su Zonawrestling.net

© Zonawrestling.net - AEW Dynamite 16.07.2025 L’era del cowboy!