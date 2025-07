Max Pezzali è il più amato d’Italia l’unico italiano nella classifica dei concerti più visti

È stato il simbolo di una generazione, ma spesso non gli si è dato troppo credito, considerando la sua arte un gioco. Negli ultimi anni, Max Pezzali si è preso la sua rivincita e, dopo aver finalmente conquistato il palco di San Siro, è diventato uno degli artisti più seguiti del paese. Il leader degli 883 è l’unico artista italiano nella classifica dei concerti più seguiti dell’anno, superato solo da star internazionali del calibro degli ACDC. Max Pezzali tra i concerti più seguiti d’Italia. Nel 2024, in Italia i concerti hanno rappresentato il 2% del totale degli eventi nazionali, con un totale di 29 milioni di spettatori. 🔗 Leggi su Dilei.it © Dilei.it - Max Pezzali è il più amato d’Italia, l’unico italiano nella classifica dei concerti più visti

