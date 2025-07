Personaggi tv. – “Io voglio avere accanto Paolo, che è il padre dei miei tre figli, per tutta la vita e per fare questo non voglio scheletri nell’armadio”. Così, qualche mese fa, Sonia Bruganelli parlava del suo rapporto con l’ex marito, lasciando intendere che tra loro, separazione o meno, il legame restasse saldo e profondo. E ora le indiscrezioni raccontano che quella volontà di rimanere parte della vita dell’altro non è solo una frase detta con affetto, ma una scelta concreta, condivisa e quotidiana. Sul piano personale, certo, ma anche su quello professionale. 🔗 Leggi su Tvzap.it

© Tvzap.it - ”Paolo Bonolis e Sonia Bruganelli sempre più vicini”: la reazione di Madonia, rumor bomba