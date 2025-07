nelle puntate del 17 e 18 luglio de la forza di una donna bahar peggiora si trasferisce da hatice e scopre nuovi dettagli sconvolgenti su sarp

L e nuove puntate della serie turca La forza di una donna di oggi e domani, giovedì 17 e venerdì 18 luglio, vanno in onda sempre alle 15:45. Eccezionalmente occuperanno tutto il pomeriggio fino alle 18:45, c on nuove emozioni e non pochi colpi di scena. Al centro della trama, Bahar (Özge Özpirinçci), che affronta sfide sempre più dure, stretta tra problemi di salute, difficoltà economiche e rapporti familiari difficili. Tutte le puntate della serie, comprese le precedenti, sono disponibili per la visione in streaming on demand su Mediaset Infinity. Cosa vedere su Netflix a luglio 2025: 10 titoli tra serie e film X Leggi anche › Una madre sola, due figli da proteggere e un passato che ritorna: al via su Canale 5 “La forza di una donna” La forza di una donna, anticipazioni puntata 17 e 18 luglio, trama episodi. 🔗 Leggi su Iodonna.it

