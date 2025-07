Incidente a Napoli scontro auto-scooter | 46enne ferito gravemente è in pericolo di vita

Incidente stradale in via Emilio Scaglione a Napoli questa mattina. Grave un motociclista di 46 anni: ricoverato in prognosi riservata al Cardarelli. Indaga la Polizia locale. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: incidente - napoli - scontro - auto

Incidente in Autostrada. In A1 traffico bloccato e 6 km di coda tra Anagni e Ferentino in direzione Napoli - Cronache Cittadine ANAGNI | FERENTINO – Sulla A1 Milano-Napoli, è stata disposta la chiusura del tratto tra Anagni e Ferentino verso Napoli, L'articolo Incidente in Autostrada.

Eav, è allarme dopo l'incidente a un treno Circum della linea Napoli-Sorrento: "Pietra sui binari" - In relazione al treno che si è bloccato tra le stazioni di Castellammare e Pioppaino sulla linea Napoli-Sorrento, Eav in una nota evidenzia che è stata ritrovata una pietra accanto ai binari, esattamente in prossimità del luogo dove è avvenuto quello che viene definito "incidente", vicino alla.

Incidente tra Napoli e Marano: scontro tra due scooter. Gravissimo 59enne - Un grave incidente stradale si è verificato nella serata di ieri, intorno alle ore 22:00, in Via Santa Maria a Cubito, nel tratto compreso tra Marano e Napoli.

INCIDENTE A NAPOLI: SCONTRO TRA DUE AUTO, MORTO UNA GUARDIA GIURATA Vai su Facebook

#napoli, grave #incidente stradale nella notte: scontro moto-auto, 18enne in gravi condizioni Vai su X

Tragedia sull'asse mediano, violento scontro tra un'auto e un mezzo pesante: morto un uomo; Incidente a Napoli, scontro auto-scooter: 46enne ferito gravemente, è in pericolo di vita; Incidente a Frattamaggiore, scontro tra auto e camion: morto 77enne, la moglie grave in ospedale.

Incidente a Napoli, scontro auto-scooter: 46enne ferito gravemente, è in pericolo di vita - Grave un motociclista di 46 anni: ricoverato in prognosi riservata al Cardarelli. Da fanpage.it

Incidente a Napoli, scontro tra auto: Smart si ribalta in via Tasso, c’è un ferito - Incidente stradale in via Tasso a Napoli: auto rovesciata su un fianco. Scrive fanpage.it