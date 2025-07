Caldo l’appello dell’Ordine dei Medici | Serve piano strutturato non possiamo affrontare il problema solo con le allerte meteo

 “Non possiamo continuare ad affrontare il caldo estremo solo con lo strumento dell’allerta meteo e gli interventi dell’ultimo minuto. Servono prevenzione, monitoraggio attivo e interventi strutturali, a partire dagli ambienti in cui vivono le persone piĂą fragili”. A dirlo è l’Ordine dei Medici. 🔗 Leggi su Firenzetoday.it

In questa notizia si parla di: caldo - ordine - medici - possiamo

Collasso insegna Generali Milano, presidente ordine ingegneri Penati: “Caldo estremo ha contribuito a cedimento”, ma indagine per crollo colposo - A Milano la procura aprirà un'inchiesta con l'ipotesi di reato di crollo di costruzioni nella fattispecie colposa in merito al collasso dell'insegna Il cedimento parziale dell’insegna posta sulla sommità della Torre Hadid di Milano, sede del Gruppo Generali, ha scatenato un’ondata di interrog

Caldo in carcere, 40 ventilatori regalati dall'Ordine degli Avvocati - In carcere non si respira per il caldo. Se le temperature delle ultime settimane sono sembrate troppo elevate per chi vive in libertĂ , per i detenuti ristretti nelle celle della Dozza, alle prese con spazi cronicamente sovraffollati, sono state a dir poco insopportabili.

Bruno Rossi, 57 anni, originario di Conegliano e residente a San Pietro di Feletto, è morto di caldo, per un arresto cardiaco fulminante sulla spiaggia paradisiaca di Lu Impostu, non lontano da Puntaldia, a San Teodoro. Era lì in vacanza con la moglie. Su un’al Vai su Facebook

Caldo, l’appello dell’Ordine dei Medici: “Serve piano strutturato, non possiamo affrontare il problema solo con le allerte meteo”; Vietato il lavoro nelle ore con temperature alte: i provvedimenti regione per regione; Come proteggerei i nostri animali dal caldo.

Emergenza caldo, OMCeO Firenze: “Subito una rete stabile di assistenza per proteggere i più fragili” - “Non possiamo continuare ad affrontare il caldo estremo solo con lo strumento dell’allerta meteo e gli interventi dell’ultimo minuto. Riporta insalutenews.it

Caldo record a Napoli, subito disponibili 206 nuovi medici - L'ordine dei medici chirurghi ed odontoiatri di Napoli e provincia ha iscritto oggi 206 nuovi medici che saranno immediatamente disponibili in caso di chiamata. Secondo ilmattino.it