Massa, 17 luglio 2025 – Grande attesa a Massa per uno degli appuntamenti serali piĂą affascinanti dell’estate podistica: sabato 19 luglio andrĂ in scena la 28ÂŞ edizione di “Attraverso le Mura – CittĂ di Massa”, evento organizzato con cura e passione dall’Atletica Pietrasanta Versilia e dall’ASD Stradone, con il patrocinio del Comune di Massa, della Provincia di Massa-Carrara e sotto l’egida della FIDAL. Una storia che affonda le sue radici negli anni ’80, quando la gara si disputava lungo la via Aurelia, nei pressi della Parrocchia della Madonna del Monte. Oggi, pur mantenendo quasi inalterato il tracciato, la manifestazione ha trovato il suo cuore pulsante nella magnifica Piazza degli Aranci, autentico salotto cittadino e teatro perfetto per partenza e arrivo. 🔗 Leggi su Lanazione.it

A Massa si corre "attraverso le mura"