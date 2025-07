Attività abusiva e lavoratori in nero | sequestrata nota carrozzeria

Un’officina abusiva che svolgeva attivitĂ di carrozzeria in via Emanuele Gianturco è stata scoperta e posta sotto sequestro dalla polizia locale di Napoli. L'operazione ha fatto emergere gravi violazioni in materia ambientale, lavorativa e amministrativa. L’attivitĂ , in particolare, risultava. 🔗 Leggi su Napolitoday.it

"Violazioni in materia di salute e sicurezza, ma anche videosorveglianza abusiva": sospese le attivitĂ di albergo e cantiere edile - Nuova raffica di controlli, a opera del contingente Ispettorato nazionale del lavoro, nell'Agrigentino.

Auto riparate nell'officina abusiva sotto casa: attivitĂ sequestrata dalla Polizia locale - Un'officina meccanica abusiva sequestrata e la denuncia di un trasporto di rifiuti illecito. Sono gli esiti dell'attivitĂ della Polizia locale della Bassa Romagna su attivitĂ di controllo svolte nei giorni scorsi tra Massa Lombarda e a Lugo sul versante della tutela del lavoro regolare.

Autofficina abusiva. L’attività sotto sequestro - Prosegue l’impegno della Guardia Costiera di Ravenna, nel solco delle disposizioni del Codice Ambiente, nella lotta agli illeciti ambientali ai fini della tutela del territorio.

CONTROLLI DELLA TASK FORCE COORDINATA DALLA POLIZIA DI STATO IN 2 LIDI DELLA PLAYA: SEQUESTRATI 18 KG DI ALIMENTI NON TRACCIATI, TROVATI 2 LAVORATORI IN NERO IN UNO STABILIMENTO. SANZIONI PER 17.700 EURO

Sanzioni per 26mila euro nel Salento: lavoro nero ai Laghi Alimini e telecamere abusive in un ristorante a Otranto

