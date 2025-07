Svolta per i nidi comunali ' Aquilotto' e ' Bruco verde' | il Comune assume la gestione diretta

Riorganizzazione dei nidi comunali 'Aquilotto' e 'Bruco verde'. A partire dall’anno educativo 20252026 passeranno sotto la gestione diretta dei servizi educativi del Comune di Rimini, mentre il nido “Cerchio Magico” continuerĂ a essere gestito in forma associata con l'Asp 'Valloni Marecchia'. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

Svolta per i nidi comunali 'Aquilotto' e 'Bruco verde': il Comune assume la gestione diretta; Richiedere la prosecuzione nido e scuola infanzia a titolaritĂ comunale per il mese di luglio.

Rimini, i nidi “Aquilotto” e “Bruco Verde” passano sotto la gestione diretta del Comune - Il Consiglio comunale approva la modifica dell’accordo con l’Asp “Valloni Marecchia” per un modello più snello e operativo ... altarimini.it scrive

Il Valloni continuerà a gestire tre nidi comunali - Il Resto del Carlino - Tornando all’Asp Valloni, in commissione comunale è passato l’affidamento per cinque anni, con opzione per ulteriori cinque, del servizio svolto nei nidi:Aquilotto, Cerchio Magico e Bruco ... Come scrive ilrestodelcarlino.it