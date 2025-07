Prima chiedono i soldi per le sigarette poi li aggrediscono | due 70enni all' ospedale

Due uomini piacentini 70enni sono finti all'ospedale dopo essere stati brutalmente aggrediti in strada, per futili motivi, da due sconosciuti, probabilmente di origine nordafricana. Il fatto è avvenuto in via Taverna nella tarda serata di mercoledì 16 luglio: i due amici, insieme a una terza. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

