Emma Watson viola i limiti di velocità sospesa la patente di guida

Emma Watson è stata vittima del ritiro della patente di guida dopo aver superato il limite di velocitĂ di circa 8 kmh. "La studentessa è risolvibile" ha affermato però la sua difesa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Emma Watson viola i limiti di velocitĂ , sospesa la patente di guida

Emma Watson nei guai con la legge: cosa è successo? - Emma Watson coinvolta in un incidente stradale: sanzioni e conseguenze. La celebre attrice Emma Watson, nota per aver interpretato Hermione Granger nella saga di Harry Potter, ha recentemente attirato l’attenzione non solo per motivi professionali, ma anche a causa di un episodio legato al codice della strada.

Viola i limiti di velocità, patente sospesa a Emma Watson. Mega multa all'attrice, ora studentessa nell'ateneo di Oxford

Un'accelerata di troppo è costata cara a Emma Watson. L'attrice britannica, nota per aver interpretato Hermione nella saga di Harry Potter, dovrà rinunciare alla patente per sei mesi. La sanzione è scattata dopo una serie di infrazioni per eccesso di velocità

