Rotte trattative driver Esselunga il 24 7 sciopero nazionale

Rotte le trattative per un accordo quadro sul personale della filiera Esselunga addetto alla consegna della spesa a domicilio: il 24 luglio è indetto uno sciopero nazionale dei driver. Lo annuncia la Filt Cgil dell'Emilia-Romagna. "La trattativa per i diritti dei driver che consegnano la spesa a domicilio per Esselunga dopo mesi di incontri e a fronte di un atteggiamento dilatorio e di indisponibilità da parte delle aziende coinvolte, si è rotta bruscamente mercoledì scorso - spiega il sindacato - A fronte di tale atteggiamento la Filt Cgil non ha potuto che constatare le indisponibilità delle controparti ed aprire lo stato di agitazione dei lavoratori coinvolti dichiarando una prima azione di sciopero nazionale per il giorno giovedì 24 luglio prossimo, con un presidio che si terrà in quella data presso la sede di Esselunga in via Giambologna 1 a Limito di Pioltello". 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - Rotte trattative driver Esselunga, il 24/7 sciopero nazionale

