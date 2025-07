La Casa del Pescatore festeggia 95 anni Due mesi di celebrazioni a settembre gran finale con la Festa del pesce

La Casa del Pescatore celebra il 95esimo anniversario dalla fondazione (20 luglio 1930 – 20 luglio 2025). Un traguardo ricco di storia, simboli e rinnovamento generazionale. Fondata nel cuore del borgo marinaro, la cooperativa è stata per quasi un secolo la spina dorsale dell’identitĂ marinara di. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

La Casa del Pescatore festeggia 95 anni. Due mesi di celebrazioni, a settembre gran finale con la Festa del pesce; Cattolica, al via le celebrazioni per i 95 anni della Casa del Pescatore. Gran finale con lo “Street Fish” il 13 settembre; Santa Severa – Francesco Totti all’Isola del Pescatore è di casa (VIDEO).

