Da guava girl a butter skin i look dell' estate sono ispirati al cibo | la tendenza si chiama beauty foodification

In cerca di ispirazione per il make-up estivo? Dalla cherry girl alla sardine girl, il trucco di stagione guarda alla dispensa e conquista con il suo mood gioioso, goloso e divertente. Guida alle tendenze di beauty foodification più hot del momento. 🔗 Leggi su Vanityfair.it © Vanityfair.it - Da guava girl a butter skin, i look dell'estate sono ispirati al cibo: la tendenza si chiama beauty foodification

In questa notizia si parla di: girl - beauty - foodification - guava

Che cos’è il trend beauty Dolphin Girl (e perché tutti ne parlano) - C’è una nuova aesthetic che sta conquistando feed e spiagge, e ha tutte le carte in regola per diventare il punto di riferimento di questa estate.

Royal Ascot 2025: la regina Camilla dal trucco in stile «tomato summer girl» e tutti i beauty look royal più belli - Dall'iconico feather cut della regina Camilla abbinato a un make-up super estivo, alla chioma ramata in versione extra straight di Sarah Ferguson, passando per le labbra ciclamino di Sophie Winkleman.

La tendenza Guava Girl domina l'estate 2025 con un'estetica beauty fresca, solare e spensierata che approda anche nei look e nella manicure - O gni estate ha il suo frutto e quello di quest’anno è senza dubbio la guava: il frutto tropicale dalla succosa polpa rosa e dalla buccia verde pastello che sta spopolando sui social con la sua palette di colori.

In cerca di ispirazione per il make-up estivo? Dalla cherry girl alla sardine girl, il trucco di stagione guarda alla dispensa e conquista con il suo mood gioioso, goloso e divertente. Guida alle 5 tendenze di beauty foodification più hot del momento Vai su X

Da guava girl a butter skin, i look dell'estate sono ispirati al cibo: la tendenza si chiama beauty foodification; La tendenza Guava Girl domina l'estate 2025; La tendenza Guava Girl domina l' estate 2025 con un' estetica beauty fresca solare e spensierata che approda anche nei look e nella manicure.

Da guava girl a butter skin, i look dell'estate sono ispirati al cibo: la tendenza si chiama beauty foodification - Dalla cherry girl alla sardine girl, il trucco di stagione guarda alla dispensa e conquista con il suo mood gioioso, goloso e divertente. Da vanityfair.it

Guava Girl, il nuovo trend beauty che arriva dai Caraibi - Il Guava Girl, un'estatica beauty succosa, rosata e giocosa. iodonna.it scrive