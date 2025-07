L’intelligenza artificiale applicata alla moda | quando l’algoritmo si mette al servizio dello stile

Life&People.it Un tempo regno esclusivo di intuito e creatività artigianale, la moda sta vivendo una trasformazione radicale con l’introduzione dell ‘ intelligenza artificiale. Questo cambiamento comporta diverse sfide, la prima delle quali risiede nella questione del bilanciamento tra creatività umana ed assistenza algoritmica. L’impatto dell’IA e del data analysis nel settore senza dubbio supporta, e talvolta sfida, i creativi. In questo modo apre nuove frontiere per il consumo e per la produzione di una moda sempre più intelligente e consapevole.  Come influenzerà il ruolo dei designer? Più che sostituirli, l’intelligenza artificiale si sta affermando come uno strumento. 🔗 Leggi su Lifeandpeople.it