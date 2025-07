Beautiful Anticipazioni Puntata del 18 luglio 2025 | Poppy ha paura di Bill cosa nasconde la Nozawa?

Scopriamo insieme le anticipazioni della puntata di Beautiful in onda il 18 luglio 2025 su Canale5. Nell'episodio della Soap vedremo Poppy preoccupata per il suo imminente pranzo con Bill. Di cosa avrĂ paura la Nozawa? Intanto Finn sarĂ curioso di saperne di piĂą sulla questione Emma Barber. 🔗 Leggi su Comingsoon.it © Comingsoon.it - Beautiful Anticipazioni Puntata del 18 luglio 2025: Poppy ha paura di Bill, cosa nasconde la Nozawa?

