"Con la mia riforma, a Milano oggi hanno tutti evitato il carcere. Vorrei sapere cosa ne pensa il Pd".¬†√ą un Carlo Nordio muscolare quello che, in una lunga intervista al Corriere della Sera,¬†parte dall'operazione anticorruzione¬†sull'urbanistica del capoluogo lombardo¬†per parlare delle carceri e annunciare nuove misure in arrivo. Il ministro della Giustizia, pescando a mani piene dall'attualit√† e¬†dal terremoto politico-giudiziario che sta scuotendo la citt√† gestita da Beppe Sala, rivendica la sua norma sull'arresto posticipato all'interrogatorio e non coglie l'invito a ritirare la legge Salva Milano (quella che¬†andrebbe a disciplinare gli interventi "in materia urbanistica ed edilizia" con l'obiettivo di far ripartire i 150 progetti che nei mesi scorsi sono stati bloccati dalla Procura di Milano per presunti abusi edilizi). 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Milano, Nordio inchioda la sinistra: "Evitano il carcere grazie a me, cosa ne pensa il Pd?"