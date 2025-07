Guerre & Pace FilmFest a Nettuno Roma dal 21 al 27 luglio 2025

Guerre&Pace Filmfest 2025 XXIII edizione Nettuno (Roma), 2127 luglio 2025 Lungometraggi, filmati dell’Archivio Storico del Luce Cinecittà , il concorso cortometraggi e presentazioni di libri sul tema della guerra e della pace accomunati dal tema delle ‘ Storie di Coraggio ‘. Ospite di apertura l’attore Massimiliano Rossi che presenta il film “ Comandante ” Si tiene a Nettuno (Roma) dal 21 al 27 luglio 2025  – a ingresso gratuito  fino a esaurimento posti – la XXIII edizione  del Guerre & Pace FilmFest,  vetrina unica dedicata al cinema di guerra e di pace, organizzato dall’ Associazione Seven, con la direzione artistica di Stefania Bianchi. 🔗 Leggi su Romadailynews.it © Romadailynews.it - Guerre & Pace FilmFest a Nettuno (Roma) dal 21 al 27 luglio 2025

In questa notizia si parla di: pace - roma - luglio - guerre

Roma, migliaia in coda per visitare la tomba di Papa Francesco. Parolin: “Ci ha ricordato che non c’è pace senza riconoscere l’altro” - In 200mila in piazza San Pietro per la prima messa domenicale senza il Pontefice L'articolo Roma, migliaia in coda per visitare la tomba di Papa Francesco.

Dare a Roma ciò che è di Roma. Tajani: “Parte da qui la spinta per la pace e il dialogo in Occidente” - Uno scatto, due uomini, il destino del mondo: Donald Trump e Volodymyr Zelensky, nella Basilica di San Pietro, intenti a parlarsi di pace.

Roma. Inaugurata nella Sala della Pace di Palazzo Valentini la mostra di pittura “Interior-Exterior” dell’artista frusinate Cesare Pigliacelli - Cronache Cittadine ROMA (Eledina Lorenzon) – Inaugurata Lunedì 5 Maggio, nell’incantevole Sala della Pace di Palazzo Valentini a Roma, la mostra personale L'articolo Roma.

Contro guerre armate e guerre dei dazi: il 23 luglio parte dalle ACLI una nuova stagione di disarmo, lavoro buono e diritti! ? Si chiama "Peace at Work – L’Italia del lavoro costruisce la pace" ed è una grande carovana della pace che attraverserà l’Italia da Vai su Facebook

Il Papa: preghiamo per la pace e per chi soffre a causa di guerre e violenze; Trump: “Per ora non invierò missili a lungo raggio a Kiev. Zelensky non prenda di mira Mosca” - Trump alla BBC dopo decisione di invio armi a Kiev: Non ho chiuso con Putin; Pedaliamo per la pace: il 17 luglio a Firenze in bici contro la guerra.

Disarmo, lavoro buono e diritti: la campagna Acli contro guerre armate e commerciali - che attraverserà l'Italia da settembre a dicembre, fino a consegnare un appello alle istituzioni Ue per una nuova stagione di dialogo ... Da romasette.it

A Nettuno (Roma) XXIII edizione del “Guerre&Pace Filmfest” 2025 dal 21 al 27 luglio - Guerre&Pace Filmfest 2025 XXIII edizione Nettuno (Roma), 21/27 luglio 2025 Lungometraggi, filmati dell’Archivio Storico del Luce Cinecittà, il concorso cortometraggi e presentazioni di libri sul tema ... Da informazione.it