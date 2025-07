37enne va fuori di sé a Brescia dopo una rissa e picchia un poliziotto l' ira del questore

Arrestato a Brescia un 37enne marocchino dopo una violenta rissa: espulsione e divieto di accesso ai locali pubblici per 2 anni. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - 37enne va fuori di sé a Brescia dopo una rissa e picchia un poliziotto, l'ira del questore

Brescia, rissa in pieno centro: interviene la polizia, ma gli agenti rischiano di essere aggrediti. Arrestato un 37enne - Brescia, 17 luglio 2025 – Ancora arresti da parte della polizia di Stato nel centro di Brescia. Questa volta a finire nei guai è stato un uomo che stanotte ha provocato una rissa in via Tartaglia.

