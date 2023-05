Accordo tra Biden e McCarthy | gli Usa evitano il clamoroso default

(Di domenica 28 maggio 2023) La Casa Bianca e i repubblicani della camera degli Stati Uniti hanno raggiunto undi principio per aumentare il tetto del debito per due anni e limitare la spesa. Ad annunciarlo è stato lo speaker della Camera Kevin: un'intesa che ha scongiurato la possibilità di unstorico per la nazione a stelle e strisce. L'è stato raggiunto al telefono dal presidente Joee dovrà essere sottoposto al voto mercoledì per essere approvato prima del 5 giugno, data cruciale, secondo il segretario al Tesoro Janet Yellen dopo la quale gli Stati Uniti non saranno più in grado di pagare i conti. «Dopo settimane di trattative, siamo giunti a un principio di. Abbiamo ancora molto lavoro da fare, ma credo che questo sia un ...

...(se non in una prima fase) nella scelta del direttore sportivo e di aver saputo dell'... che tutte le parti in causa sono convinte arriverà: magari non subito, più probabileun paio di ......con la firma a Istanbul dell'che sbloccò le esportazioni di grano dall'Ucraina, scongiurando una crisi alimentare mondiale. Un successo diplomatico che il presidente turco, al momentoi ...Sorge però la necessità di trovare unle parti e queste risposte social rappresentano proprio un ponte di comunicazione. La speranza è che i fan sappiano autogestirsi, garantendo così la ...

Accordo tra Lufthansa e MEF su ITA: alla prima il 41% delle quote HDmotori

Il Papa ha affidato al presidente della Cei la missione della Santa Sede per allentare le tensioni della guerra in Ucraina. Ecco i motivi della scelta ...L'allenatore bianconero ha ufficializzato il suo benestare all'accordo per la nuova era dell'area tecnico-sportiva ...