(Di domenica 2 aprile 2023) TecnoAndroid Il nuovo ed attesissimoable2 arriverà il prossimo mese, ma in queste ore i rappresentanti dell’azienda hannoto il dispositivo in occasione della partecipazione dell’azienda al Forum Boao. Il2 segue il design generale dei precedenti pieghevoli di, ma secondo le prime informazioni sarà significativamente più leggero rispetto ai precedenti Xe X+. Scopriamo insieme tutti i dettagli.2: l’azienda loinIl nuovo dispositivo pieghevole sarà di colore rosso e avrà un’isola fotocamera circolare su cui possiamo vedere solo tre obiettivi e un flash LED. Il trio di fotocamere ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... tecnoandroidit : Vivo X Fold 2: il colosso lo mostra in anteprima - - infoitscienza : Vivo X Fold 2 si mostra in un video unboxing - ITechnotizie : Il vivo X Fold 2 si mostra per la prima volta in un video unboxing - CF22092013 : RT @CeotechI: vivo X Fold 2 ufficiale nel suo primo video unboxing #Flagship #FoldablePhone #MobileNews #Notizie #Pieghevole #Pieghevoli #S… - 83napolano : RT @CeotechI: vivo X Fold 2 ufficiale nel suo primo video unboxing #Flagship #FoldablePhone #MobileNews #Notizie #Pieghevole #Pieghevoli #S… -

Stesso discorso per il2 , che arriverà in Europa nel terzo trimestre del 2023, anch'esso con le caratteristiche di un top di gamma pronto a dare filo da torcere agli altri foldable in ...2 arriverà il prossimo mese, ma in queste ore i rappresentanti dell'azienda hanno mostrato il dispositivo in occasione della partecipazione dell'azienda al Forum Boao. Il2 ...La società ha recentemente dichiarato che il prossimo modello, il2, sta per essere lanciato e grazie ad un video di unboxing, sono stati resi noti ulteriori dettagli sul prodotto. Un ...

Vivo X Fold 2 arriverà in Cina ad aprile: eccolo nel primo unboxing HDblog

L'attesissimo Vivo X Fold 2 è stato recentemente mostrato dal colosso, scopriamo insieme gli ultimi dettagli Il nuovo ed attesissimo foldable Vivo X Fold 2 arriverà il prossimo mese, ma in queste ore ...Il mercato degli smartphone pieghevoli è in controtendenza rispetto a quello generale, ma non fa miracoli: numeri in crescita, ma siamo ancora nella nicchia.