Scopre di essere incinta all'ottavo mese: l'incredibile storia di Marina diventata mamma a 26 anni (Di domenica 2 aprile 2023) Ha scoperto di essere incinta all'ottavo mese. È la storia di Marina de la Peña diventata mamma a 26 anni di una bambina che ha da poco compiuto un anno. Una storia... Leggi su ilmattino (Di domenica 2 aprile 2023) Ha scoperto diall'. È ladide la Peñaa 26di una bambina che ha da poco compiuto un anno. Una...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... anima_brigante : @peppernights Hanno fatto vedere che lei scopre di essere incinta all'inizio quando trova la lettere di 7Emin che l… - AlexFondi : @fgavazzoni Non è un ban. Si sono comportati come quell’americano in Italia che non appena scopre di essere sotto i… - LuluMuchacha : @GMorenghi @StefanoSplendo2 Io mi auguro di sì per lui. Si pensa che cambiare modo di alimentarsi possa essere un s… - EnricoZunino1 : RT @FrancyontheMoon: Novax ha un malore improvviso, sviene, in PS gli fanno gli accertamenti, scopre di essere diabetico, si fida dei medic… - StefyB85 : RT @FrancyontheMoon: Novax ha un malore improvviso, sviene, in PS gli fanno gli accertamenti, scopre di essere diabetico, si fida dei medic… -