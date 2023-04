Nikita Pelizon lancia un’accusa a Edoardo Tavassi

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PasqualeMarro : #GfVip Tavassi attacca #nikitapelizon - perlabiancaxxx : @SilviaRocky2964 uno scherzo della natura antonella fiordalisi e nikita pelizon spero che le porte per voi sia… - Rabbiela87 : RT @DorianGray_777: dopo 7 mesi di h24, sono arrivato alla conclusione che... il Grande fratello ha mostrato le persone non i personaggi… - AntonellaTre6 : RT @DorianGray_777: dopo 7 mesi di h24, sono arrivato alla conclusione che... il Grande fratello ha mostrato le persone non i personaggi… - ciuppina : RT @DorianGray_777: dopo 7 mesi di h24, sono arrivato alla conclusione che... il Grande fratello ha mostrato le persone non i personaggi… -

Per molti utenti che stavano guardano la puntata di Amici, il paroliere si stava riferendo adel Grande Fratello Vip. E in effetti a giudicare i look delle due donne, il confronto ..."Oriana non vincerà il Grande Fratello Vip", il pronostico di Patrizia Vorrei che vincessesempre coerente, educata, non ha mai litigato in maniera esagerata. - riportano le colleghe ...La seconda finalista ad essere analizzata, da SuperGuida Tv, è: i pro e i contro del percorso al Gf Vip 7è entrata al Gf Vip 7 a Settembre sulla scia ...

Gf Vip 7, ex Vippona: “Oriana Marzoli non vincerà perché…” Isa e Chia

Mancano poche ore alla finale del Gf Vip e i concorrenti rimasti in gara si stanno, piano piano, togliendo tutti i sassolini dalle scarpe, sassolini accumulati in questi mesi di ...Mancano poche ore alla finale del GfVip e i concorrenti rimasti in gara si stanno, piano piano, togliendo tutti i sassolini dalle scarpe, sassolini accumulati in questi mesi di ...