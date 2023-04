(Di sabato 1 aprile 2023) Nel corso della conferenza di presentazione della gara in programma domani sera al Maradona contro il Milan, il mister Lucianoha concordato con le parole di Pioli che ha detto che il Napoli senza Osimhen ne ha vinte sette su sette. «È sicuramente un’assenza che pesa, è inutile girarci intorno. Poi di fianco c’èquello che ha detto Pioli che mi trova d’accordo. Quando è mancato, questa squadra ha saputo sopperire. Tutti hanno dato qualcosina in più in modo che venisse fuori lo stesso Napoli. La differenza l’hanno fattacalciatori come il Cholo, sa che mestiere fa, sa che asicon lanoncon i. Fin da subito è entrato nel ruolo che doveva avere. Quando una persona è ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sscnapoli : ?? SPALLETTI “Simeone meritava di più di quello che gli ho concesso. È un giocatore duttile che conosce bene il mestiere” #NapoliMilan - FrattinoMarco : RT @sscnapoli: ?? SPALLETTI “Simeone meritava di più di quello che gli ho concesso. È un giocatore duttile che conosce bene il mestiere” #N… - SSCNapoliFeed : Verso Napoli-Milan, Spalletti: 'Osimhen un'assenza grave, ma abbiamo Simeone' - napolista : #Spalletti: «#Simeone sa che a calcio si gioca anche con la testa non solo con i piedi» In conferenza parlando del… - Profilo3Marco : RT @Gazzetta_it: Spalletti: 'Osimhen un'assenza grave, ma abbiamo Simeone' -

...differenza l'hanno fatta i calciatori come. Lui sa che mestiere fa, ha calcio, non si gioca solo con i piedi. Si gioca anche con la testa'. Lo ha detto il tecnico del Napoli Luciano..."L'assenza di Osimhen pesa, inutile girarci intorno". Lucianoalla vigilia della sfida col Milan (domani alle 20.45) non si nasconde ma non vuole ...l'hanno fatta giocatori come, che ...Napoli,esalta. Per l'argentino solo parole al miele: "Lui sa che mestiere fa, sa che si gioca anche con la testa e sin da subito è entrato benissimo nel ruolo che doveva avere. ...

Spalletti: "Osimhen un'assenza grave, ma abbiamo Simeone" La Gazzetta dello Sport

«Non esistono squadre perfette, tutti sono battibili e gli altri hanno ancora più attenzione e stimoli contro di noi». Napoli-Milan è già dietro l’angolo ...Alla vigilia della sfida tra Napoli e Milan, Luciano Spalletti ha parlato nella consueta conferenza prepartita. Le parole del tecnico toscano.