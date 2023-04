PS5: la console in sconto a 1 euro per chi supererà la prova di Sony (Di sabato 1 aprile 2023) L’offerta più delirante della storia di PlayStation è arrivata: Sony pone una sfida ai fan, e il premio in palio è uno sconto folle per PS5 Non vi biasimeremmo se aveste pensato a un errore di stampa, eppure è così: fino a mezzanotte, la console ammiraglia di Sony è in sconto, mettendo PS5 davvero alla portata di tutti. L’annuncio viene direttamente dal dirigente della neonata divisione festiva di Sony Computer Entertainment, Abraham Reil-Foulez. Nell’arco della sua camaleontica carriera, “Abe” ha ricoperto molti ruoli, ma mai con un prestigio simile a quanto vediamo oggi. E Reil-Foulez è entusiasta di poter dare agli amanti del panorama videoludico PlayStation una notizia così sconvolgente. Andiamo subito nel dettaglio. Lo sconto di Sony come ... Leggi su tuttotek (Di sabato 1 aprile 2023) L’offerta più delirante della storia di PlayStation è arrivata:pone una sfida ai fan, e il premio in palio è unofolle per PS5 Non vi biasimeremmo se aveste pensato a un errore di stampa, eppure è così: fino a mezzanotte, laammiraglia diè in, mettendo PS5 davvero alla portata di tutti. L’annuncio viene direttamente dal dirigente della neonata divisione festiva diComputer Entertainment, Abraham Reil-Foulez. Nell’arco della sua camaleontica carriera, “Abe” ha ricoperto molti ruoli, ma mai con un prestigio simile a quanto vediamo oggi. E Reil-Foulez è entusiasta di poter dare agli amanti del panorama videoludico PlayStation una notizia così sconvolgente. Andiamo subito nel dettaglio. Lodicome ...

