Napoli-Milan, alcuni doppi ex (Di sabato 1 aprile 2023) Pensando ai doppi ex di Napoli-Milan ti vengono subito in mente José Altafini, Albertino Bigon, Nando De Napoli (e non solo per l'intervista dell'ex centrocampista rilasciata nei giorni scorsi al Corriere dello Sport). Sapevate che da calciatore Ottavio Bianchi indossò la maglia rossonera per una stagione? In attesa del match al Maradona vogliamo ricordare alcuni che hanno indossato entrambe le maglie appartenenti a un calcio assai lontano che non esiste più. Come Rocco Ranelli, tre campionati in rossonero (due nella Divisione Nazionale) e un'annata in riva al Golfo (1932-'33). Quando arrivava a 'Citta nuova', la lasciava dopo due stagioni Mariano Tansini (in totale sette stagioni con i 'Casciavit'). Per Leandro Remondini un quinquennio con il Milan e un torneo nel capoluogo ...

