Longhi | «Inter-Juventus | Chiffi nel pallone Gara bruttissima»

(Di sabato 1 aprile 2023) Tornando sulla vittoria dellacontro l’grazie a un aiutone dell’arbitroe del VAR, Bruno– sulle frequenze di Radio Sportiva – ha criticato proprio l’operato del direttore di. BRUTTA PARTITA – Brunoha commentato in questo modo l’arbitraggio di, che a distanza di due settimane fa ancora discutere: «Ci sono stati momenti in cui non sembrava una partita di calcio,è andato completamente nel. Al termine sembrava quasi un incontro di wrestling. Sapeva di aver fatto un errore e ha perso la partita di mano. È statacome partita».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente ...

... come ha spiegato un decano del giornalismo sportivo quale è Brunoa JuventusNews24: Io con ... So che i contatti con l'e la Juve ci sono stati, ma per Allegri e Inzaghi la loro permanenza è ...Il collega Brunoha commentato l'andamento delle italiane in Champions League: È la rinascita del calcio italiano: dopo 17 anni 3 squadre, Napoli,Milan e, tra le migliori 8 della Champions League .4 ...... che nel turno precedente aveva eliminato l'ai rigori , era imbatutto in match ufficiali dal ... Nava; Bakoune, Coubis, Simic, Bozzolan; Foglio, Stalmach, Zeroli; Traore (90+2' Alesi),(62' ...

FCINTER1908 ha intervistato in esclusiva il giornalista Bruno Longhi per parlare della stagione dell'Inter di Inzaghi e del futuro del tecnico dei nerazzurri: "È stato detto fin troppe volte, l'Inter ...Una voce commentata così da Bruno Longhi: «L’Inter si sa che deve vendere per fare cassa, dovrà farlo anche in estate. Facendo brevemente il punto sul possibile calciomercato in uscita dell’Inter, ...