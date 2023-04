LIVE Sinner-Alcaraz 6-7 | 6-4 | 6-2 ATP Miami 2023 in DIRETTA | classe | cuore e talento per una vittoria epica!

(Di sabato 1 aprile 2023) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA4.22ha servito il 63% di prime palle, ottenendo il 68% dei punti. Buono anche il computo dei punti ottenuti con la seconda, 21 su 38 (55%, contro il 41% di). 4.21 28 vincenti e 26 errori gratuiti per, 22-27 per. 4.20 8 ace a 5 per, 4 doppi falli per l’azzurro, 9 per lo spagnolo. 4.18 Jannik: “Anche stasera abbiamo giocato un tennis di altissimollo, nel terzo set l’ho visto in difficoltà per un paio di game. Abbiamo giocato in maniera aggressiva, ho vinto io e sono soddisfatto. Finale con Medvedev? Contento di affrontarlo di nuovo, le condizioni saranno diverse rispetto a Rotterdam. Cercherò di fare qualche cambiamento“. 4.15 Jannik ...

Strepitoso Sinner! Battuto Alcaraz in tre set. È in finale a Miami! La Gazzetta dello Sport

La sessione serale inizierà tra 10 minuti. 00.45 Buonanotte a tutti, e benvenuti alla DIRETTA LIVE della semifinale del Masters 1000 di Miami, il secondo della stagione ATP, tra Jannik Sinner e Carlos ...