Inter-Fiorentina, la probabile formazione di Inzaghi. Conferme – SI (Di sabato 1 aprile 2023) Manca ormai poco al match tra Fiorentina e Inter valido per la giornata numero ventotto del campionato di Serie A. Per Simone Inzaghi, secondo Sportitalia, tornerà la Lu-La in attacco. Questa è la probabile formazione dell'Inter. PROBABILI – Contro la Fiorentina in campionato verrà riconfermato l'attacco Romelu Lukaku-Lautaro Martinez. Questo è quanto viene esposto da Tancredi Palmeri su Sportitalia. Edin Dzeko siederà ancora in panchina, la forma fisica non convince e il suo 2023 è preoccupante. Nessuna sorpresa invece per quanto riguarda Joaquin Correa, che entrerà probabilmente a partita in corso. Simone Inzaghi ha poi scelte obbligate in difesa: giocheranno Alessandro Bastoni, Francesco Acerbi e Matteo Darmian. Al posto di Hakan Calhanoglu tornerà ...

