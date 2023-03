Calendario Serie B calcio oggi: orari 1° aprile, chi gioca, programma, tv, streaming (Di sabato 1 aprile 2023) oggi sabato 1° aprile 2023, tra le tante gare in programma, si saranno anche quelle della Serie B. Il campionato cadetto è infatti pronto a scendere in campo per la 31ma giornata di quest’annata 2022/23. La competizione sta davvero lasciando a bocca aperta i supporters dei club che ne fanno parte: sia in senso positivo che in senso negativo. Il torneo, in ogni caso, è tra i più avvincenti degli ultimi anni. Il palinsesto odierno è ricco di match; ben otto quelli previsti. Sei incontri si giocheranno a partire dalle 14.00, due alle 16.15; ma iniziamo in ordine cronologico. Si prevede un grandissimo incontro all’Unipol Arena: il Cagliari di mister Claudio Ranieri ospiterà la sorpresa di questo campionato di B, il Sudtirol di Pierpaolo Bisoli. I sardi, al 6° posto in classifica, vorranno ottenere i tre punti per ... Leggi su oasport (Di sabato 1 aprile 2023)sabato 1°2023, tra le tante gare in, si saranno anche quelle dellaB. Il campionato cadetto è infatti pronto a scendere in campo per la 31ma giornata di quest’annata 2022/23. La competizione sta davvero lasciando a bocca aperta i supporters dei club che ne fanno parte: sia in senso positivo che in senso negativo. Il torneo, in ogni caso, è tra i più avvincenti degli ultimi anni. Il palinsesto odierno è ricco di match; ben otto quelli previsti. Sei incontri si giocheranno a partire dalle 14.00, due alle 16.15; ma iniziamo in ordine cronologico. Si prevede un grandissimo incontro all’Unipol Arena: il Cagliari di mister Claudio Ranieri ospiterà la sorpresa di questo campionato di B, il Sudtirol di Pierpaolo Bisoli. I sardi, al 6° posto in classifica, vorranno ottenere i tre punti per ...

