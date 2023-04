“Amici” 22, chi sarà eliminato stasera: colpo di scena (Di sabato 1 aprile 2023) News Tv. “Amici” 22 eliminato stasera. Questa sera andrà in onda una nuova puntata del serale di “Amici” 22, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La gara ormai è entrata nel vivo e le eliminazioni sono sempre più dolorose. Nel corso della prima puntata sono stati eliminati Megan e Ndg, mentre nella seconda puntata Piccolo G e Gianmarco. Adesso i fan si chiedono chi sarà eliminato nella puntata di stasera. (Continua…) Leggi anche: “Amici”, il protagonista scoppia a piangere: è successo nella terza puntata Leggi anche: “Amici”, confronto in studio tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano: cos’è successo “Amici” 22, le anticipazioni della terza puntata La puntata di “Amici” ... Leggi su tvzap (Di sabato 1 aprile 2023) News Tv. “” 22. Questa sera andrà in onda una nuova puntata del serale di “” 22, talent show condotto da Maria De Filippi su Canale 5. La gara ormai è entrata nel vivo e le eliminazioni sono sempre più dolorose. Nel corso della prima puntata sono stati eliminati Megan e Ndg, mentre nella seconda puntata Piccolo G e Gianmarco. Adesso i fan si chiedono chinella puntata di. (Continua…) Leggi anche: “”, il protagonista scoppia a piangere: è successo nella terza puntata Leggi anche: “”, confronto in studio tra Maria De Filippi e Alessandra Celentano: cos’è successo “” 22, le anticipazioni della terza puntata La puntata di “” ...

