Lite tra un ex vippone e Il Grande Fratello? “Non sarà in finale” (Di venerdì 31 marzo 2023) Stando ad una indiscrezione, l’ex vippone dell’edizione 7 non sarà presente in finale per una Lite col programma Manca davvero pochissimo alla conclusione del reality Il Grande Fratello Vip 7 che per sei lunghi mesi ha tenuto compagnia ai telespettatori di Canale 5. Un ex vippone avrebbe avuto una discussione accesa con il programma e per questo non sarà presente per la finale. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione. La notizia non confermata dunque parla di un ex vippone della corrente edizione appunto ma non si conosce il suo nome né un particolare che potrebbe ricondurre a lui. A lanciare lo scoop sono stati gli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano dai loro account social. Leggi anche–> Sonia ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 31 marzo 2023) Stando ad una indiscrezione, l’exdell’edizione 7 nonpresente inper unacol programma Manca davvero pochissimo alla conclusione del reality IlVip 7 che per sei lunghi mesi ha tenuto compagnia ai telespettatori di Canale 5. Un exavrebbe avuto una discussione accesa con il programma e per questo nonpresente per la. Al momento si tratta solo di un’indiscrezione. La notizia non confermata dunque parla di un exdella corrente edizione appunto ma non si conosce il suo nome né un particolare che potrebbe ricondurre a lui. A lanciare lo scoop sono stati gli esperti di gossip Amedeo Venza e Deianira Marzano dai loro account social. Leggi anche–> Sonia ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... MarcoFattorini : «Alcuni politici usano il termine “conflitto”, questa non è una lite tra due parti ma un’aggressione. Noi ucraini d… - 361_magazine : Stando ad una indiscrezione, l’ex vippone dell’edizione 7 non sarà presente in finale per una lite col programma… - odalysio : RT @tvstellare: Lui messo in mezzo così a caso nella lite tra Armando e Gianni non sapeva cosa fare ?? #uominiedonne - tvstellare : Lui messo in mezzo così a caso nella lite tra Armando e Gianni non sapeva cosa fare ?? #uominiedonne - Gossipg30113192 : RT @tuttopuntotv: Litigata tra Micol Incorvaia ed Edoardo Tavassi: il GF la nasconde? #gfvip #gfvip7 #incorvassi #nikiters #oriele #donnali… -