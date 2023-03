Atac – Arrivano 40 milioni | Gualtieri ha deciso

(Di venerdì 31 marzo 2023) – La misura si rende necessaria per evitare di dover ridurre il servizio di trasporto pubblico nella capitale – La giunta capitolina – a tre mesi dalla firma del concordato preventivo con l’– hadi stanziare 40per l’azienda dei trasporti romana allo scopo di evitare di dover ridurre il servizio di trasporto pubblico nella capitale. Come riferisce il quotidiano Il Tempo, pare certa una ulteriore proroga del contratto di servizio. Mercoledì la decisione di, resa nota oggi, di dare via libera allo stanziamento, con una variazione di bilancio. L’aveva male accolto il precedente stanziamento di 16ritenuto del tutto insufficiente.

Dopo tre mesi dall'uscita di Atac dal concordato preventivo, la giunta capitolina ha deciso di salvare l'Atac, mettendo a disposizione della società di trasporto pubblico 40 milioni. È così che tra la ...