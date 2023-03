(Di giovedì 30 marzo 2023) ‘– Anel’, il nuovo lungometraggio d’animazione della Warner Bros. Pictures diretto del regista spagnolo Juan Jesús García Galocha, è disponibile da oggi, martedì 28 marzo suleper Warner Bros. Home Entertainment. Chi compone il cast tecnico? Il film è diretto da Juan Jesús García Galocha, “Galo”, che fa il suo debutto alla regia di un lungometraggio cinematografico dopo aver lavorato come art director in film quali, “Le avventure di Taddeo l’esploratore” e, “Taddeo l’esploratore e il segreto di Re Mida”. La sceneggiatura è stata scritta da Jordi Gasull e Javier Barreira, vincitori di un premio Goya per la migliore sceneggiatura con “Le avventure di Taddeo l’esploratore”. Ricky Roxburgh Lo ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... periodicodaily : Mummie – A spasso nel tempo: su tutte le principali piattaforme digitali - movietele : #MummieASpassoNelTempo debutta in HomeVideo, prima in Digitale da oggi 28 marzo. @WarnerBrosIta - SilvSottile : Da oggi il film di animazione #mummie #aspassoneltempo #mummies è disponibile sulle principali piattaforme digitali: - Voto10 : Mummie - A Spasso nel Tempo: online una clip con i primi dieci minuti del film - CtnSocial : Primavisione 2 aprile - ore 16.30 MUMMIE - A SPASSO NEL TEMPO Regia: Juan Jesús García Galocha Nazionalità: U.S… -

NEL TEMPO- Anel tempo, il nuovo lungometraggio d'animazione diretto del regista spagnolo Juan Jesús García Galocha, racconta le divertenti avventure di tre antiche ...C'è grande attesa per il nuovo film d'animazione diretto dal regista Juan Jesus Garcia Galocha. La pellicola- Anel tempo tratta la storia di Tuth, un giovane auriga egizio, e Nefer, la principessa figlia di un faraone. Nel cast ci sono Sean Bean e Eleanor Tomlinson. Dove vedere- A ...... al sesto 'The Whale' con cui Brendan Fraser ha vinto l'Oscar 2023 per il migliore attore protagonista con, nel fine settimana 406.880 per un totale di 2.770.120 euro, e al settimo '- A...

Catalogo film 2023 su chili lista migliori titoli in streaming con disponibilità in HD 4K Commedie romantici horror azione ...Arriva in Digital Home Video Mummie - A spasso nel tempo, divertente avventura animata di cui Warner Bros. ci regala i primi dieci minuti.