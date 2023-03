Vlahovic è stato un acquisto sbagliato, ma per la Juve può diventare un affare (Di mercoledì 29 marzo 2023) Per la Juventus, Dusan Vlahovic è stato un acquisto sbagliato, ma potrebbe diventare un affare vantaggioso, ancorché necessario.... Leggi su calciomercato (Di mercoledì 29 marzo 2023) Per lantus, Dusanun, ma potrebbeunvantaggioso, ancorché necessario....

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... mirkonicolino : #Vlahovic dopo i 3 gol in 2 partite con la #Serbia: 'Ora voglio continuare allo stesso modo con il mio club. È stat… - tancredipalmeri : Non ci posso credere. C’era perfino un secondo controllo volontario con il braccio di Vlahovic (da non confondere… - cmdotcom : #Vlahovic è stato un acquisto sbagliato, ma per la #Juve può diventare un affare - sa_ambro : RT @LeonettiFrank: Vlahovic dopo i 3 gol in 2 partite con la sua nazionale:' Juventus? Voglio tornare in Serie A, voglio continuare allo st… - juventinigio : RT @LeonettiFrank: Vlahovic dopo i 3 gol in 2 partite con la sua nazionale:' Juventus? Voglio tornare in Serie A, voglio continuare allo st… -