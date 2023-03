Storia di due piazze | una populista in Francia e una democratica in Israele

Leggi su linkiesta

(Di mercoledì 29 marzo 2023) La piazza diha vinto, si è imposta e ha costretto Bibi Netanyhau a cedere. La piazza dellainvece non vincerà ed Emmanuel Macron non annullerà affatto la sua riforma delle pensioni. È di importanza fondamentale mettere a fuoco le ragioni che hanno portato a risultati così divergenti su un tema cruciale: quanto la democrazia rappresentativa, il Parlamento, il governo debbano e possano oggi cedere alla piazza, alla protesta di massa. Le ragioni della vittoria – temporanea – della piazza israeliana su Bibi Netanyhau sono complesse. La prima e determinante è che la piazza israeliana non solo è immensa – poco meno del 10 per cento della popolazione ebraica – ma che le sue ragioni e i suoi obbiettivi hanno spaccato il Palazzo, addirittura hanno convinto buona parte delle Forze Armate e di Sicurezza, alla base e ai vertici. Questo, nell’unico ...