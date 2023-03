Real Madrid | Kroos sull’esonero di Nagelsmann | «Per un momento ho creduto che sarebbe rimasto…»

(Di mercoledì 29 marzo 2023) Toni, centrocampista dele della Germania, ha parlato dell’esonero di Juliandal Bayern Monaco Toni, centrocampista dele della Germania, ha parlato ad un podcast con il fratello Felix dell’esonero di Juliandal Bayern Monaco. PAROLE – «Se è quello che pensano sia giusto sul piano sportivo, allora va bene. Ma per unhocherimasto; fino a una settimana prima lo hanno sostenuto, non è normale. Già in passato c’erano state critiche, ma questa volta tutti erano uniti a sostenerlo, soprattutto il presidente Hainer, che si è esposto come mai prima d’ora». L'articolo proviene da Calcio News 24.

E' il terzo dato di sempre per un match delle catalane, anche se molto distante dagli oltre 91mila presenti per le sfide della scorsa stagione cone Wolfsburg. Le spagnole, che hanno da ... Nella Liga Femminile sono in testa alla classifica con tredici punti in più del, che hanno battuto nell'ultima giornata. Tabellino BARCELLONA D: Panos S., Engen I., Geyse, Vilamala B., ...

Nell'universo Real Madrid tiene banco il futuro di Luka Modric, arrivato negli ultimi mesi di contratto con i Blancos. L'icona del calcio croato ed ex Pallone d'Oro non ha ancora ricevuto una proposta ...Porterà la maglia numero 4 da mediano vero, il primo dei "frutti" della nuova partnership tra Spal e Real Madrid. E a sentire Zamuner, Ayoub Abou è più vertice basso di centrocampo che non fantasista ...