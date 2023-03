(Di mercoledì 29 marzo 2023) "in? Non è una domanda adatta a me" . Andrea, centravanti del Sassuolo, commenta così la scelta di Roberto Mancini di puntare sull'italo - argentino, che ha realizzato due ...

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... sportli26181512 : #Pinamonti contro #Retegui in Nazionale: 'Mi ha dato fastidio una cosa': L'attaccante del Sassuolo commenta la scel… - MilanWorldForum : Pinamonti contro Retegui in nazionale Le dichiarazioni -) - MilanWorldForum : Pinamonti contro Retegui in nazionale Le dichiarazioni -) - amfdistefano : RT @ilariofanto0: Che problema c'è per pagare i 350 milioni per #Zhang? Entro la scadenza del 2024 basta vendere un'altra decina di volte #… - giuliocracyS : @marifcinter Di poche cose sono sicuro nella vita, e cioè che i compagni di tifo non ne azzecchino una neanche per… -

"Retegui in Nazionale Non è una domanda adatta a me" . Andrea, centravanti del Sassuolo, commenta così la scelta di Roberto Mancini di puntare sull'italo - argentino, che ha realizzato due gol nelle prime due sfide giocate con la maglia ...I NUMERI DI- Dopo 13 gol dell'anno scorso, in questa stagioneè fermo a 4 reti e un assist in 23 presenze ; la metà dei centri li ha fattila Roma, alla quale ha segnato ......(in difficoltà a Sassuolo ma comunque reduce da una stagione da doppia cifra ad Empoli) ... Il prossimo impegno sarà la fase finale di Nations League (semifinalela Spagna) dove la ...

Pinamonti contro Retegui in Nazionale: "Mi ha dato fastidio una cosa" Corriere dello Sport

Pinamonti (Sassuolo) Chiriches (Cremonese) Ed infatti Andrea Pinamonti – autore di 4 gol in campionato – a pochi giorni dal match contro il Torino, si è così espresso sulla stagione disputata sino ad ..."Retegui in Nazionale Non è una domanda adatta a me". Andrea Pinamonti, centravanti del Sassuolo, commenta così la scelta di Roberto Mancini di puntare sull'italo-argentino, che ha realizzato due gol ...