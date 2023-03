Incidente sul lavoro in provincia di Pordenone | muore giovane operaio di una ditta bergamasca

Vai agli ultimi Twett sull'argomento... PiuValliTV : INFORTUNIO A BAGNATICA: MORTO IL 58ENNE Troppo gravi le ferite riportate, l’operaio di 58 anni rimasto coinvolto… - occhio_notizie : ??ULTIM'ORA - Ennesimo incidente stradale a #Salerno Donna travolta da un'auto sul lungomare >>… - salernonotizie : Salerno, ancora incidente sul lungomare: donna travolta da auto - Ansa_Fvg : Duplice incidente sul lavoro, un giovane morto, uno gravissimo. Un operaio colpito da un carico, l'altro caduto da… - TuttoSuMilano : Incidente sul #lavoro a Bagnatica, è morto l’operaio... -

21.30lavoro, muore un giovane Duplicelavoro questo pomeriggio nel Pordenonese, dove un giovane operaio è morto e un altro, di 22 anni, è rimasto ferito ed è ricoverato in ...luogo dell'invece sono rimasti i vigili del fuoco per la messa in sicurezza del veicolo, e i carabinieri. Con loro anche i tecnici del metano. Sì perché stando alle prime informazioni ...Duplicelavoro questo pomeriggio nel Pordenonese, dove un giovane operaio di età non ancora chiara se 20 o 26 anni è morto e un altro, di 22, è rimasto ferito ed è ricoverato in condizioni ...

Duplice incidente sul lavoro, un giovane morto, uno gravissimo Agenzia ANSA

Ennesimo investimento in via Lungomare Tafuri a Salerno. Una signora è stata travolta da una Panda. Sul posto due ambulanze, una dell’Humanitas e una della Croce Bianca. Traffico in tilt ...Ancora un violento incidente si è registrato nella serata di oggi, mercoledì 29 marzo, lungo l’A2 del Mediterraneo, nel territorio di Polla, tra due auto. Sono due i feriti trasportati in ospedale.